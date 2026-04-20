ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅಳುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ RR ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!

Vaibhav Sooryavanshi sheds tears: ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಕೆಆರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಮೋಘವಾದ ಕಂಡಿದೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಅತ್ತ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ, ಇತ್ತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದವರು ಎಂದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.
ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅಳಬಾರದು ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಐದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 46 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೇ ಆರ್ಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಚೆಂಡನ್ನು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ವರುಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಮಣದೀಪ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟಾದಾಗ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಸ್ಕೋರ್ 8.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 81 ರನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಆರ್ಆರ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 155 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು.