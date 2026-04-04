Vaibhav Sooryavanshi threatened with bouncer: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
CSK ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಶಾರ್ಟ್-ಪಿಚ್ ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತು ವೈಡರ್ ಲೈನ್ಸ್ (Wider Lines) ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಲಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ವೈಭವ್ ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳ ರೂಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.