  RCBನ ಬಿಡಲ್ಲ, IPL, T20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

RCBನ ಬಿಡಲ್ಲ, IPL, T20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 25, 2026, 05:56 PM IST|Updated: May 25, 2026, 05:56 PM IST
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.

1/6

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

3/6

ಐಪಿಎಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಅವರ 175 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.      

4/6

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2013ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.   

5/6

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್‌ ಪೀಟರ್ಸನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.   

6/6

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಾನು ಪೂರ್ಣ 20 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು 175 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

