vaibhav sooryavanshi wants to score 200: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 175 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2013ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಾನು ಪೂರ್ಣ 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು 175 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.