ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ 400 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ 625 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 225 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ 37 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2012ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೈಭವ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಆಟಗಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ 635 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಾಗಬಹುದು.
ವೈಭವ್ 400 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 358 ರನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. 37 ಸಿಕ್ಸರ್, 34 ಬೌಂಡರಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89.5 ರಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು 863 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 582 ರನ್ (83 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 45 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.