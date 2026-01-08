English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
 
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್-‌19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು‌ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಅವರ ರನ್‌ಗಳ ವೇಗ ಕಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರು, 171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ 127 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 30 ದಿನಗಳ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ.   

ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರು, ಏನ್‌ ತಮ್ಮ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌, ಇಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಇದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಂಡರ್-‌19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೋ ಪಕ್ಕಾ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

