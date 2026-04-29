ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿನ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಲಿದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್.. ಬಾಲಕನ ರನ್ ಎಷ್ಟು?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: Apr 29, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Apr 29, 2026, 08:07 AM IST
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಓಪನರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
1/10

2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್‌ಗೆ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

2/10

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 43 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

3/10

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಉಡೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

4/10

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರಂಥಹ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

5/10

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 234 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 34 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 37 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸೀಸನ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.   

6/10

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 380 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಕೂಡ ಇದೆ. 252 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 36 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 28 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

7/10

ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 358 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗ 19 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

8/10

RCB ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಕೊಹ್ಲಿಗೂ 52 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 351 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 162 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, 37 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ14 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

9/10

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್‌ನ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು 346 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

10/10

ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 223 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 228 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಜಯಿಸಿದೆ.   

