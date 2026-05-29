Vaibhav Suryavanshi tears: ಐಪಿಎಲ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 214 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಎದುರಾಳಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೈಕುಲುಕಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಸೋಲಿನ ಬೇಸರದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೈಕುಲುಕಿದರು.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅನುಭವಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಹೊರ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತನ್ನ ಟೋಪಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಜಿನುಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.