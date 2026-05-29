15 ವರ್ಷದ ಕಂದನ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.. ಟೋಪಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

Written ByBhimappa
Published: May 30, 2026, 12:29 AM IST|Updated: May 30, 2026, 12:29 AM IST
ಐಪಿಎಲ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌

1/7

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 214 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.   

2/7

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.   

3/7

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಎದುರಾಳಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೈಕುಲುಕಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಸೋಲಿನ ಬೇಸರದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೈಕುಲುಕಿದರು.   

4/7

ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅನುಭವಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.   

5/7

ಹೊರ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.   

6/7

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತನ್ನ ಟೋಪಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಜಿನುಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.   

7/7

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.  

