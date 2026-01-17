ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗನ್ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್- 19ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬುಲವಾಯೊದಲ್ಲಿನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1,047 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್- 19ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 28 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1,404 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ನಜ್ಮುಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಶಾಂತೊ 1,820 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇದೀಗ 14 ವರ್ಷ 296 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.