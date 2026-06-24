Vaibhav Suryavanshi brother Aashirwad scored 168: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಜೂನ್ 26, 28 ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಶ್ವ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಿಶ್ವ 11 ತಂಡದ ಪರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 311 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 119 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 141.18 ಇತ್ತು.
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಾಜನ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ 168 ರನ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ರಿಶ್ವ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.