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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರ ಬಿಗ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಅಣ್ಣನ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ ತಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:00 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Vaibhav Suryavanshi brother Aashirwad scored 168: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಭಾರತ ಜೂನ್ 26, 28 ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ವೈಭವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಉಜ್ವಲ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಉಜ್ವಲ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸ್ಕೋರ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಶ್ವ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಿಶ್ವ 11 ತಂಡದ ಪರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 40 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 311 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 119 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 141.18 ಇತ್ತು.   

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ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಾಜನ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ 168 ರನ್‌ಗಳ ಬಲದಿಂದ ರಿಶ್ವ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.   

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