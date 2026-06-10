Vaibhav Suryavanshi brother Ashirwad: IPLನ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ನನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವನು ಆಶೀರ್ವಾದನತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೆಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೇವು ಎಂದು ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗ, ಆಕ್ರೋಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ರೈಟ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ನಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವೈಭವ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.