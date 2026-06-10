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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬ್ರದರ್‌.. ಯಾವಾಗ?

Written ByBhimappa
Published: Jun 10, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:38 PM IST
IPLನ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Vaibhav Suryavanshi brother Ashirwad: IPLನ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಣ್ಣ ಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್‌ನನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವೈಭವ್‌ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು.   

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ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವನು ಆಶೀರ್ವಾದನತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೆಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೇವು ಎಂದು ಸಂಜೀವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಆಶೀರ್ವಾದ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗ, ಆಕ್ರೋಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ‌ ಲೆಫ್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆದ್ರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ರೈಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ನಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವೈಭವ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್‌ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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