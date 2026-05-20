Vaibhav Suryavanshi Home Tour: IPLನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೂ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿವೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.