ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ.. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸೋ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗವಿದು!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 20, 2026, 07:39 PM IST|Updated: May 20, 2026, 07:39 PM IST
IPLನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 93 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.  

1/7

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೂ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2/7

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.  

3/7

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೆಟ್‌ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

4/7

ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿವೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

5/7

ವೈಭವ್ ಅವರ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6/7

ಮನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

7/7

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

