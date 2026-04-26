ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPL ನಿಂದ ಔಟ್!.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು?

vaibhav suryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಭವದ ಆಟ ಆಡಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೇ ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಓವರ್-ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆ ವೇಳೆಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು.
ಈ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ (ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಅವರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಈ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.