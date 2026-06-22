Vaibhav Suryavanshi gets green signal: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಗಲಾಭೆಗಳು. ಜನರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಶಾಂತಿ ವಾತವರಣ ಇದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಭೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯವು ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಮಾಂಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 11 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.