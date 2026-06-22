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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿರೋ ಬೇಬಿ ಬಾಸ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.

Vaibhav Suryavanshi gets green signal: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
 

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ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಗಲಾಭೆಗಳು. ಜನರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು.   

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ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಶಾಂತಿ ವಾತವರಣ ಇದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಭೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.   

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ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

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ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯವು ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಟೋರ್‌ಮಾಂಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 11 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್‌ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.     

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