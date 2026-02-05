English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!

ಭಾರತ ಅಂಡರ್-‌ 19 ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.  
 
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ವೈಭವ್‌, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.    

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ 9‌ ಫೋರ್ 4‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 68 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.   

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು 2014ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ  6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.      

2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 15 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ.     

