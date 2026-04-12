ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!

Vaibhav Suryavanshi IPL Income: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹೊಸ ಸುನಾಮಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ಇವರು IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಯುವ ಅಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದ ಈ ಬಿಹಾರ ಹುಡುಗನ ಗಳಿಕೆಯು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾಲು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ: ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 15.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೆಲ್ಲುವ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಅವರದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಸರಳ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಿಂಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಭವ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.