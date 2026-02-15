ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಜರಾಗುತಿಲ್ಲ. ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ಸನ್ಷೆಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು.
ಬಿಹಾರದ ತಾಜ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್, ತಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 11ರ ವರೆಗೆ CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು, ಈ ಸಲ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಾರ್ಮ್ (Admit Card) ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಪೊದ್ದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಾಜ್ಪುರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದರ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಂಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.