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6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಮಿಸ್‌.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Written ByBhimappa
Published: Aug 31, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:04 PM IST
‌ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

‌Vaibhav Suryavanshi missed century:‌ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ತಂಡ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್‌ ಜುಯಾಲ್‌ 46 ರನ್‌ಗಳಿಂದ 266 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು.   

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ನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್‌ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಬರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್‌ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆದರೆ..   

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ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.   

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ಅರ್ಧಶತಕ ನಂತರವೂ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.   

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ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರ್ಷದ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇದರಿಂದ ವೈಭವ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.  

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ಶತಕದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಪೆವಿಲಯನ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.       

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ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಶಾನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.    

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