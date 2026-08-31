/6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಮಿಸ್‌.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Vaibhav Suryavanshi missed century: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪವರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ತಂಡ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಾಲ್ 46 ರನ್ಗಳಿಂದ 266 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಬರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆದರೆ..
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಅರ್ಧಶತಕ ನಂತರವೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇದರಿಂದ ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಶತಕದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಪೆವಿಲಯನ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಶಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.