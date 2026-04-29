Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!.. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್‌ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!.. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್‌ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: Apr 29, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Apr 29, 2026, 10:20 AM IST

Vaibav sooryavamshi: IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಣಬೇಟೆಗಾರನಂತೆ ಆಟವಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀವ್‌ ಆಗಿದೆ..
 

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret1/7

IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret2/7

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret3/7

IPL 2026ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್‌ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಹೋಮ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.  

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret4/7

ಆದರೆ ಈ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಟಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಜೆರ್ರಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವು ಟೆನ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ.  

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret5/7

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೈಭವ್ ಬಳಿಕ ಮಾದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಾನು  ಟಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಜೆರ್ರಿ ಹಾಗೂ 'ಡೊರೇಮಾನ್' ನಂತಹ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.  

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret6/7

ಈ ರೂಟೀನ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  

Vaibhav Suryavanshi reveals batting secret7/7

ಸದ್ಯ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Tags:
Vaibhav Suryavanshi batting secret
IPL 2026 young cricketer
cricketer watches cartoons before match
Vaibhav Suryavanshi IPL performance
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯ
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುವ ಆಟಗಾರ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
