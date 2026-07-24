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ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿದ್ದೇ, ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:25 PM IST
ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ  18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Vaibhav sooryavanshi maiden Fifty: ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ  18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ 37 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.   

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