Vaibhav Suryavanshi takes 2 wickets in Duleep Trophy: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ನಡುವೆ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 112 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 467 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಹ್ಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಕೇವಲ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಫಾಲೋಹಾನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಂತ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾರಕ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿತು. ಕೇವಲ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯವೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 210 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಫಲ್ಯವಾದ್ರು ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 146 ಮತ್ತು ಶಹ್ಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.