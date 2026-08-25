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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಲ್ಲ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಪರಾಕ್ರಮ.. 210 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ!

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Vaibhav Suryavanshi takes 2 wickets in Duleep Trophy: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ನಡುವೆ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 112 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 467 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಶಹ್ಬಾಜ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಅವರ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.   

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ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಕೇವಲ 111 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಫಾಲೋಹಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು.   

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ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಂತ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

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ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್‌ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾರಕ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.   

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿತು. ಕೇವಲ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಯಿತು.   

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ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯವೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಅನ್ನು 210 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಪರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಫಲ್ಯವಾದ್ರು ಸುದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 146 ಮತ್ತು ಶಹ್ಬಾಜ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ 167 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.    

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