‌ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ನಂತೆ ಸೂಪರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌..

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಷಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಡರ್‌- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.‌ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬುಲವಾಯೊದಲ್ಲಿನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್‌- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡ 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.  

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 30 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.   

26ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸಮಿಯುನ್ ಬಸೀರ್ ರತುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು.   

ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾಲ್‌ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದು, ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್‌ ಓಡಿ ಬಂದು ಹಿಡಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹಿಡಿದಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌, ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಅಗುತ್ತಿದೆ.   

ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್-‌ 19‌ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.    

