ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಆಡಿದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಪರ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ 38 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್- 19 ಯೂತ್ ಒಡಿಐ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 78 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 144 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳಿಸಿದ 3ನೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಎಂದು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 171 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭವಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಆದರು.