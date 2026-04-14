Vaibhav Sooryavanshi: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ... ಈ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ಖಚಿತ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವಕ ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮವಾರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು 52, 31, 39, ಮತ್ತು 78 ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರ ಟ್ರೆವರ್ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼವೈಭವ್ಗೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂಡದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತುʼ ಅಂತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈಭವ್ರನ್ನ ಕೇವಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸತತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ವಿದರ್ಭದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವೇಗಿಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. 50 ರನ್ನೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು 150 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರ!: ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದ 91 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (40), ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (28) ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ (ಅಜೇಯ 24) ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ 37ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.