RCB ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೇ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶಪಥ..!

Vaibhav Suryavanshi vows to break RCB record: ಕಳೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್ವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ಷೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇಯದು ಒಂದು ಓವರ್ನ ಆರು ಬಾಲ್ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಎರಡನೇಯದು ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇಯದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು.
ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ದಾಖಲೆ 175 ರನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 175 ರನ್ ಹೊಡೆದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿರೋ ಆ ಧೀರ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಓಪನರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು 2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರುದ್ರವಾತರ ತಾಳಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ದೇಶಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ.