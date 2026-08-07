Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ

ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 07, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:18 AM IST

ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ 2026ರ ಪರಿಣಾಮ: ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯವರ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂತೋಷವು ಸಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 

1/6

ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ 2026 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:54 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

2/6

ಈ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ

ಕರ್ಕಾಟಕರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು.. ಹಠಮಾರಿ ಸಾಲಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮೇಷ4/6

ಮೇಷ

ಈ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.  

ಧನು ರಾಶಿ5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಸಿಂಹ6/6

ಸಿಂಹ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.  

TAGS:
Vaidhriti Yog Effect
Horoscope 2026
Vaidhriti Yog Zodiac
Horoscope 2026 News
Vaidhriti Yog 2026
August 17 Vaidhriti Yog
Vaidhriti Yoga Effects
Wealth Horoscope 2026
Lucky Zodiac Signs August 2026
Aries Horoscope August 2026
Cancer Wealth Predictions
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ : ನಾಳೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ 
2
3
4
5