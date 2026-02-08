ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇಂದು ಲವ್‌ ಆಗುತ್ತೆ..! ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ..

Zodiac signs and love : ಇಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಎರಡನೇ ದಿನ, 'ಪ್ರೋಪೋಸ್ ಡೇ'! ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ..
ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಇಂದು ಬಯಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೇಷ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ದಿನ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನೋಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ.. ಅವರು ಯಸ್ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಸಾಹಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಇಂದು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ : ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆತುರಪಡಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)