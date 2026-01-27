ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

Valentine's day 2026 : ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಅದ್ಭುತ ತಾಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು..
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಏಂಕಾಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ..
ಅಂತಹ ಗುಪ್ತ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ ರಿಂಬಿಕ್ ಗಿರಿಧಾಮ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಂಬಿಕ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಸುಂದರವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕ ಇಣುಕುವ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಿಂಬಿಕ್ ನಿಂದ ಕಾಣುವ ಕಾಂಚನಗಂಗಾ ಪರ್ವತದ ಅದ್ಬುತ ನೋಟ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ರಿಂಬಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ರಿಂಬಿಕ್ ನಂತಹ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.