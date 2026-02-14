ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್

Valentine's day astrology : ಇಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಜೊತೆ ಬರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಉಡುಗೂರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್.. ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್..
ಮೇಷ + ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜರುಗುತ್ತದೆ.. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಜಂಟಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀರಸವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ-ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದಾಗುವಂತೆ, ವೃಷಭ-ಕರ್ಕಾಟಕ ಜೋಡಿಯೂ ಸಹ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ, ಜಗತ್ತೇ ಅವರ 'ಮನೆ'. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 'ನಂಬರ್ 1' ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಂಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಜೋಡಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ + ತುಲಾ : ಎರಡು ಗಾಳಿಯಂತಹ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹರಟೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮಾತು ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಧಾನವು 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಗಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ + ಸಿಂಹ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜೋಡಿ ಸಾಧನೆ, ಕಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ.. ಇವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿಸುವ ಬದಲು, ದೊಡ್ಡ 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳು' ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಗೆದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಜನಿಸಿದರು!
ಕನ್ಯಾ + ಮಕರ : ಜೀವನವು ಒಂದು 'ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ'. ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನನಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ಕೆಲಸಗಾರ ದಂಪತಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ನಂಬಲಾಗದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ...