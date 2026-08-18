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ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದಂದು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ 4 ಅದೃಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು; ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಿರಿ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 18, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:47 PM IST

varalakshmi vratam 2026: ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ 4 ಅದೃಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. 
 

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ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ.   

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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.    

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ 2026 ದಿನಾಂಕ3/6

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ 2026 ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ರತ ಕಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.    

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು4/6

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಸಹ ಶುಭ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅರಿಶಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.    

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ಮನೆಗೆ ಶಂಖವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಂಖವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು.    

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ6/6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ

ಇದಲ್ಲದೆ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ತಾಯಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ತಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಫಲಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

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