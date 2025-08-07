English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯಂದೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಸುವಳು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ! ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ನಾಳೆ ವರಮಹಾಲಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ. ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ವರ ನೀಡುವ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ  ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ.  
 
ಈ ಬಾರಿ ವರ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದೇ ಇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ:ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಧೆ ಹರಿಯುವುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗುವುದು. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು.

ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಕಾಲ. ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬಂದು ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವುದು.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.  

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

