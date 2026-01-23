ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Gajakesari Raja Yoga: 2026ರ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 23ರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಚಂದ್ರರು 1, 4, 7 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದ್ದು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ.
ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
