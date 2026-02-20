ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ..! ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ

Vastu plants for money : ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಮನೆಯ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಅಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಳ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾವಿನ ಗಿಡ: ಈ ಸಸ್ಯವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವಾದ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದು ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ : ಈ ಗಿಡವು ತೆಳುವಾದ, ನೇತಾಡುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೇತಾಡುವ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯ: ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳೆಯುವ, ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭೂತ ಸಸ್ಯ: ಭೂತ ಸಸ್ಯವು ಮಸುಕಾದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಲಾಂಚೋ: ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)