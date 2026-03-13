ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vastu Tips: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.  
 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗ, ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..   

ಹುಣಸೆ ಮರ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮರವಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.  

ಆಲದ ಮರ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವಿರುವುದು ಅಶುಭವಾಗಿದೆ.  

ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಅಶುಭ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

ಕರಿಜಾಲಿ ಮರ: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಕರಿಜಾಲಿ ಮರವಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಶುಭ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.  

