ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಈ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..!

Salary Hike : ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವೇತನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬಳಸಿ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ 11 ಗೋಮತಿ ಶಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಜನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಡಿ: ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಶುಭ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಕೊಳಕು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶುಭ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಾರದು: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಪೊರಕೆ: ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೊರಕೆಗೆ ಅಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪೊರಕೆಗೆ ಅಗೌರ ನೀಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪೊರಕೆಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೋಡಿ 'ಕರಕ್ರೆ ವಾಸದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅರಿಶಿನ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಈ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತವೆ.