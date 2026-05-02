  • /Vastu Tips: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Vastu Tips: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 02, 2026, 03:20 PM IST|Updated: May 02, 2026, 03:20 PM IST

Vastu tips for mango tree: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ...

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರಬಹುದೇ? ಇದು ಶುಭವೇ? ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದು, ಮರದ ನೆರಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಅಶುಭ. ಮಾವಿನ ಮರದ ನೆರಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾವಿನ ಮರ ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನ ನೆಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೇಲಾವರಣದಂತೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವಂತೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

