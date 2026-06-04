Vastu Tips: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Astro Tips: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ (Hindu) ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ (Sunset) ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಉಪ್ಪು: ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಪೊರಕೆ: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಪೊರಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನೂ ಗುಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ: ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಅರಿಶಿನ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲೇ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿನ ಗುರುಗೃಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ನೀಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮೊಸರನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧೀಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)