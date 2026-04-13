ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ 6 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಸ್ತುಗಳು.. ಅವುಗಳನ್ನಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು!

Vastu Tips For Home: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು. 6 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಏಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಓಡುವ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ. ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ:- ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಕಮಲವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಕಮಲವನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್- ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಣದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಸ್ಯ. ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹರಡಲು ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಲೋಹದ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿಟಕಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.