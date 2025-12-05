ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ!

Veera Kannadiga Awards-2025: ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 04) ಸಂಜೆ ನಗರದ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು..
ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 04) ಸಂಜೆ ನಗರದ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು..
ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ, ಕಲೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು 35 ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಐದು ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವನಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು..
ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ – ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕ
ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ – ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು
ಡಾ. ತಾರಾ ಅನುರಾಧ – ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಾಯಿ ವಿ – ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ – ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು