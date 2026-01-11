ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 6 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ!

vegetables: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿವೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತರಕಾರಿಗಳಂತೆಯೇ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಶುಂಠಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಶುಂಠಿಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಖಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಇವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಥಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಬೇಡಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ, ಒಣ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಟೊಮೆಟೊ: ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ೧೦ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.