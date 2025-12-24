ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

vegetarian State: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 74.9% ರಿಂದ 80% ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರಿಯಾಣ: ಹರಿಯಾಣ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 69.2% ರಿಂದ 75% ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಜಾಬ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 66.7%. ಪಂಜಾಬಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದಾಲ್, ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ನಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 61% ರಿಂದ 62% ರಷ್ಟಿದೆ. ಜೈನ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥಗಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 50.6% ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಮಾಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಬಲವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.