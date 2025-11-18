ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪದ ನಯನತಾರಾ..! ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

Venu Swamy Comments on Nayanthara: ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ, ನಯನತಾರಾ ಕುರಿತು ಈ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Venu Swamy Comments on Nayanthara: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾದರು.
ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಯಿತು. ಇದು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರವುಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಯನತಾರಾ ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮಗುವಿನ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಬೇರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇಡೀ ಅಭಿಯಾನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಯನತಾರಾಗೆ ದೇಹ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟುಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸರೊಗಸಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾತಕ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ `ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿವಿ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ `ಗಾಡ್ಫಾದರ್` ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು `ಜವಾನ್` ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು `ಟೆಸ್ಟ್` ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.