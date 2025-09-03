ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!

ಶುಕ್ರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Shukra Nakshatra Parivartan: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುಧನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡಯಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಣಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)