ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

Venus enters Capricorn: ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.57ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.10ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ರನ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಆರನೇ ಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾದ ಲಗ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮೊದಲ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರವರೆಗೆ ನೀವು ಏಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)