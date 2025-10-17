ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು

Shukra Gochar: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಬಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಂಶನಾದ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಇಂದು(ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17) ಶುಕ್ರವಾರದದಿನವೇ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರನು ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಲಿದೆ.
ಧನಕಾರಕನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.