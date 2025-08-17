ಆಗಸ್ಟ್‌ 23ರಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!

ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರ ಸಂಜೆ 8.42ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Shukra Gochar 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರ ಸಂಜೆ 8.42ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಶನಿದೇವರ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರಕುವುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವರು. ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರನೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ಸಾಹಸ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನ ಹೊಂದಲು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಗಳಿಸುವರು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜನರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವರು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ದೊರಕಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೂಡ ಇರುವುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ: ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜಾತಕದ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶುಭ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಹ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 11ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವನು. ಈ ಮನೆಯು ಲಾಭ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರಕುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುವುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ದೊರಕುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರಕುವುದು. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವರು. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸುಖಮಯವಾದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ರಚನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)