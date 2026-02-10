ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ

ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಶುಕ್ರನು ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯವನ್ನ ಮೀರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೋಜಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)