ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!

Shukra Gochar 2026: ಸೋಮವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 20) ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಮನೆ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ಮತ್ತು 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1,4,7,10 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು ಶುಕ್ರನು ಹಣದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 4ನೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನದಿಂದ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾತೃ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 4ನೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

