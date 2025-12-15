ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Venus in Purvashada Nakshatra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.