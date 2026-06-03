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ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗ!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 03, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:14 AM IST

Shukra Ketu Yuti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಉಭಯ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ, ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೇತು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಶುಕ್ರನೂ ಸಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ.  

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಮೈತ್ರಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

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ಧನು ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.  

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Shukra Ketu Yuti
Shukra Gochar
Ketu Gochar
ASTROLOGY
Kannda astrology
Shukra Ketu Yuti Effect

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