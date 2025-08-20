18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Shukra Ketu Yuti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವನ್ನು ನೆರಳು, ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶನಾದ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶನಾದ ಶುಕ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ವಿರಾಮಜಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಯುತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಯುತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಯುತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರೀ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ಲಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೆರಗಾಗುವರು. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.